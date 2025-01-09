Москва, 9 января, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров, принимающих участие в ликвидации последствий разлива мазута после крушения танкеров в Чёрном море.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Что касается волонтёров — им, конечно, огромное спасибо за их гражданскую позицию. Надеюсь, что с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии, катастрофы», — указал Путин на совещании с членами правительства.

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о ситуации и также поблагодарил волонтёров и неравнодушных людей за их помощь.

«Неравнодушные люди всегда приходят нам на помощь при любой чрезвычайной ситуации. Это граждане самых разных возрастов и профессий, однако их всех объединяет активная жизненная позиция и чувство ответственности за наше будущее», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Куренков заявил, что на Кубани основной объём мазута собран. Повторные локальные выбросы нефтепродуктов происходят в результате сильного ветра и нагонной волны.

Путин 9 января заявил, что предпринимаемых усилий по устранению разлива мазута на Кубани недостаточно. Он назвал ликвидацию последствий этого происшествия одним из острых на сегодняшний день вопросов.

В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. В Анапе также открылся единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведут в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой гвардии» «Единой России» и «Народного фронта».

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.