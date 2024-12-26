Анапа, Краснодарский край, 26 декабря, 2024, 17:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Belkin Alexey/Global Look Press

Решение ввести режим ЧС федерального значения приняла правительственная комиссия под председательством главы МЧС Александра Куренкова по итогам оперативного совещения в зоне ликвидации разлива нефтепродуктов.

«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учётом заслушанных нами докладов предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — заявил Куренков.

Он отметил, что работа по ликвидации последствий разлива мазута продолжается. Пока она выполнена только на 15%. Главная задача состоит в вывозе с прибрежной зоны смешанного с нефтепродуктами грунта и в его утилизации. Необходимо также провести очистку акватории Керченского пролива и обследование дна.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера, в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Сотрудники МЧС приступили к ликвидации последствий ЧП. В Анапе начал работать единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. В очитке побережья активно участвуют волонтёры.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937967" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Кубани и в Крыму продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов

В Темрюкском районе и в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуаци. Накануне, 25 декабря, на Кубани ввели режим ЧС краевого значения, так как мазут со дна Чёрного моря продолжает выбрасывать на пляжи.