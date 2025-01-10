Краснодар, 10 января, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Новый выброс нефтепродуктов с кормы севшего на мель у посёлка Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края танкера «Волгонефть-239» сняли на видео.

Кадр из видео

На этих кадрах видно, как вытекшие в Чёрное море нефтепродукты чёрными полосами разлились вдоль берега на большом расстоянии от сидящего на мели танкера.

Ранее в Крыму обнаружили пятно мазута, растянутое почти на 15 км береговой линии. Уточнялось, что загрязнение коснулось Керчи, Евпатории, Сакского и Ленинского районов, а также острова Тузла.

Как сообщало ИА Регнум, танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 15 декабря 2024 года потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма, в результате чего произошёл разлив нефтепродуктов.

В Анапе 16 декабря открылся единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег. Президент РФ Владимир Путин 9 января поблагодарил волонтёров, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.

Глава государства также назвал недостаточными усилия по устранению разлива в Краснодарском крае. Путин также дал поручение проработать план подъёма затонувших танкеров с нефтепродуктами.

Глава МЧС Александр Куренков 9 января сообщил, что основной объём мазута, который был выброшен на побережье с затонувших танкеров, собран. При этом он добавил, что на побережье региона почти ежедневно происходят повторные выбросы мазута.