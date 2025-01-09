Москва, 9 января, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 января заявил, что предпринимаемых на сегодняшний день усилий по устранению разлива мазута на Кубани совершенно недостаточно.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», — заявил Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства назвал ликвидацию разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае одним из острых на сегодняшний день вопросов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940426" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> О ликвидации последствий крушения танкеров в Чёрном море

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алекандр Куренков заявил, что на Кубани основной объём мазута собран. Повторные локальные выбросы нефтепродуктов происходят в результате сильного ветра и нагонной волны.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

В Чёрном море произошёл разлив нефтепродуктов. Мазут начало выбрасывать на берег. Специалисты, а также волонтёры очищают побережье, собирая грунт. Кроме того, проводится очистка воды. В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Появление пятен мазута зафикировано в Крыму. На побережье полуострова 31 декабря было собрано более 226 тонн загрязнённых нефтепродуктами песка и грунта.