Путин назвал недостаточными усилия по устранению разлива мазута на Кубани
Москва, 9 января, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 января заявил, что предпринимаемых на сегодняшний день усилий по устранению разлива мазута на Кубани совершенно недостаточно.
«По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», — заявил Путин на совещании с членами правительства.
Глава государства назвал ликвидацию разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае одним из острых на сегодняшний день вопросов.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алекандр Куренков заявил, что на Кубани основной объём мазута собран. Повторные локальные выбросы нефтепродуктов происходят в результате сильного ветра и нагонной волны.
Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».
В Чёрном море произошёл разлив нефтепродуктов. Мазут начало выбрасывать на берег. Специалисты, а также волонтёры очищают побережье, собирая грунт. Кроме того, проводится очистка воды. В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
Появление пятен мазута зафикировано в Крыму. На побережье полуострова 31 декабря было собрано более 226 тонн загрязнённых нефтепродуктами песка и грунта.