Варшава, 23 декабря, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву абсолютно понятен и объясняется «полной зависимостью» от российского сырья. С таким заявлением 22 декабря выступил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

Артем Геодакян/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Политика Венгрии и Словакии в отношении России давно ясна. Это связано с полной зависимостью от газа и нефти», — приводит слова польского дипломата PolsatNews.

По словам Шейны, после отказа Украины от транзита российского газа через свою территорию Словакии нужно искать другие варианты.

Замглавы МИД Польши не стал критиковать предпринимаемые действия словацких властей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стороны провели переговоры. Эта личная встреча была для них первой с 2016 года.

По окончании встречи Фицо отметил, что его визит в Москву стал ответом на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который выступил против любого транзита газа через Украину. Премьер подчеркнул, что ведёт независимую политику. Руководство Евросоюза о предстоящей поездке в Россию Фицо проинформировал ещё 20 декабря.

Путин заверил Фицо, что Россия готова поставлять газ на Запад и в Словакию.

В конце декабря 2024 года истекает соглашение о транзите российского газа через Украину. Киевские власти подтвердили, что с января 2025 года транзит действительно будет прекращён. Возобновление транзита через украинские газопроводы возможно по запросу Евросоюза, но только если это будет не российский газ, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Если Владимир Зеленский не пустит газ в Европу, может возникнуть серьёзный конфликт, ранее предупреждал Фицо. Словацкий премьер отмечал, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа, поскольку прекращение неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал визит Фицо в Москву пощёчиной Зеленскому. Парламентарий подчеркнул, что россияне не враги словакам, наоборот, большинство граждан страны испытывают сильную симпатию к России. Фицо, по словам депутата, борется за национальные интересы Словакии даже вопреки воле поджигателей войны в Брюсселе. Он показал всеми миру, что словаки не боятся идти своим путём, подчеркнул Блага.