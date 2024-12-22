Москва, 23 декабря, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе личной встречи в Кремле 22 декабря подтвердил готовность российской стороны и дальше поставлять газ на Запад.

ИА Регнум Роберт Фицо, газ

Путин заверил, что РФ готова поставлять газ на Запад и в Словакию, что с учётом подхода главы киевского режима Владимира Зеленского после 1 января 2025 года практически невозможно, написал политик в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Визит Роберта Фицо в Москву стал реакцией на слова Зеленского о том, что тот против любого транзита газа через Украину.

Как сообщало ИА Регнум, Фицо заверил, что ведёт независимую политику. Руководство Евросоюза о предстоящей поездке в Москву он проинформировал ещё 20 декабря.

31 декабря истекает соглашение о транзите российского газа через Украину. Киевские власти подтвердили, что с 1 января транзит действительно будет прекращён. Возобновление транзита через украинские газопроводы возможно по запросу Евросоюза, но только если это будет не российский газ, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Если Владимир Зеленский не пустит газ в Европу, может возникнуть серьёзный конфликт, предупреждал Фицо. Ранее словацкий премьер отмечал, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа, поскольку прекращение неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.