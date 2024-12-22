Братислава, 23 декабря, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Визит в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо был реакцией на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который выступил против любого транзита газа через Украину. Об этом глава словацкого правительства сообщил 22 декабря в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг (19 декабря. — Прим. ред.) на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — написал Фицо в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Премьер подчеркнул, что ведёт независимую политику. Руководство Евросоюза о предстоящей поездке в Россию Фицо проинформировал ещё 20 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря истекает соглашение о транзите российского газа через территорию Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что с 1 января 2025 года транзит действительно будет прекращён. Возобновление транзита через украинские газопроводы возможно по запросу Евросоюза, но только если это будет не российский газ, уточнил он.

Если Владимир Зеленский не пустит газ в Европу, может возникнуть серьёзный конфликт, предупреждал Фицо. Ранее словацкий премьер отмечал, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа, поскольку прекращение неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.

В феврале Владимир Путин заявил, что Россия не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российских энергоресурсов. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию, сказал Путин.