Братислава, 22 декабря, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Если глава киевского режима Владимир Зеленский не пустит газ в Европу, может возникнуть серьёзный конфликт. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

31 декабря истекает соглашение о транзите российского газа через территорию Украины. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 января 2025 года транзит действительно будет прекращён.

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьёзный конфликт», — возмутился Фицо.

«РИА Новости» со ссылкой на аналитические данные сообщило, что доля России в газовом импорте Словакии и Австрии составляет 90% и 97% соответственно. В связи с этим прекращение поставок станет серьёзным вызовом для их энергобезопасности.

Словацкая газовая компания SPP подсчитала размеры убытков страны от возможного прекращения транзита. По данным компании, они составят более 220 млн евро. При этом диверсификация импорта за счёт перехода на сжиженный природный газ пока выглядит невозможной из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фицо отмечал, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа. Он напоминал, что прекращение транзита российского газа через Украину неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Фицо собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить варианты действий после отказа Киева от транзита российского газа.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с ИА Регнум ранее предположил, что решение киевского режима об отказе от транзита российского газа является попыткой шантажировать европейские страны с целью получить больше финансирования и военной помощи.