Москва, 22 декабря, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 декабря проводит переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Артем Геодакян/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Отмечается, что эта личная встреча Путина и Фицо стала первой с 2016 года.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Фицо собирается встретиться с президентом РФ, чтобы обсудить варианты действий после отказа Киева от транзита российского газа. По украинскому маршруту газ получает в том числе Словакия.

20 декабря премьер Словакии предупредил, что если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию в Европу, то это может привести к серьёзному конфликту. Он добавил, что Братислава оказывает украинской стороне помощь и рассчитывает на аналогичное отношение, поскольку поддержка должна быть взаимной, а не односторонней.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с ИА Регнум ранее предположил, что решение киевского режима об отказе от транзита российского газа является попыткой шантажировать европейские страны с целью получить больше финансирования и военной помощи.

Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук отмечал, что потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, добавил дипломат.