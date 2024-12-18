Братислава, 18 декабря, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Словакия выступает за сохранение транзита российского газа и призывает европейских коллег к тому же. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова передаёт американское агентство Bloomberg.

ИА Регнум

«Неужели мы просто позволим этому трубопроводу иссякнуть? Во имя чего? Потому что вам не нравятся русские? Хорошо, они мне нравятся», — заявил политик.

Фицо уточнил, что Словакия, будучи одним из ключевых покупателей российского газа, зарабатывает около 525 млн долларов в год на транзите и не хочет лишать свою казну таких доходов. При этом премьер-министр сообщил, что транзит газа важен и для самой Украины.

Чтобы не позволить российскому газопроводу пересохнуть, Фицо предложил воспользоваться услугами посредников и называть российский газ «чьим-то ещё».

Как передавало ИА Регнум, 7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.

Потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, отмечал директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, сказал дипломат.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российских энергоресурсов. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию, сказал Путин.