Фицо заявил о любви к русским и желании сохранить поставки газа
Братислава, 18 декабря, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Словакия выступает за сохранение транзита российского газа и призывает европейских коллег к тому же. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова передаёт американское агентство Bloomberg.
«Неужели мы просто позволим этому трубопроводу иссякнуть? Во имя чего? Потому что вам не нравятся русские? Хорошо, они мне нравятся», — заявил политик.
Фицо уточнил, что Словакия, будучи одним из ключевых покупателей российского газа, зарабатывает около 525 млн долларов в год на транзите и не хочет лишать свою казну таких доходов. При этом премьер-министр сообщил, что транзит газа важен и для самой Украины.
Чтобы не позволить российскому газопроводу пересохнуть, Фицо предложил воспользоваться услугами посредников и называть российский газ «чьим-то ещё».
Как передавало ИА Регнум, 7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.
Потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, отмечал директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, сказал дипломат.
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российских энергоресурсов. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию, сказал Путин.