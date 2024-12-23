В Европе назвали визит Фицо в Москву пощёчиной Зеленскому
Евродепутат Блага: поездка Фицо в Россию стала пощёчиной Зеленскому
Брюссель, 23 декабря, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву стал пощёчиной для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 22 декабря заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
«Зеленский не мог бы получить лучшей пощёчины за своё высокомерие. Роберт Фицо показал всему миру, что никто не будет вытирать пол Словакией… Владимир Путин — государственный деятель, с которым стоит встретиться. И я горжусь нашим премьер-министром за то, что он сегодня находится в Москве и пишет историю», — написал Блага в Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что россияне не враги словакам, наоборот, большинство граждан страны испытывают сильную симпатию к России. Благодаря жертве русского народа и других наций Советского Союза европейцы обрели мир и свободу, напомнил Блага.
Фицо, по его словам, борется за национальные интересы Словакии даже вопреки воле поджигателей войны в Брюсселе. Он показал всеми миру, что словаки не боятся идти своим путём, подчеркнул депутат.
Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путин и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стороны провели переговоры. Эта личная встреча Путина и Фицо стала первой с 2016 года.
По окончании встречи Фицо отметил, что его визит в Москву стал ответом на слова Зеленского, который выступил против любого транзита газа через Украину. Премьер подчеркнул, что ведёт независимую политику. Руководство Евросоюза о предстоящей поездке в Россию Фицо проинформировал ещё 20 декабря.
Если Владимир Зеленский не пустит газ в Европу, может возникнуть серьёзный конфликт, ранее предупреждал Фицо. Словацкий премьер отмечал, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа, поскольку прекращение неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.