Брюссель, 23 декабря, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву стал пощёчиной для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 22 декабря заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

archive.government.ru Владимир Путин и Роберт Фицо

«Зеленский не мог бы получить лучшей пощёчины за своё высокомерие. Роберт Фицо показал всему миру, что никто не будет вытирать пол Словакией… Владимир Путин — государственный деятель, с которым стоит встретиться. И я горжусь нашим премьер-министром за то, что он сегодня находится в Москве и пишет историю», — написал Блага в Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что россияне не враги словакам, наоборот, большинство граждан страны испытывают сильную симпатию к России. Благодаря жертве русского народа и других наций Советского Союза европейцы обрели мир и свободу, напомнил Блага.

Фицо, по его словам, борется за национальные интересы Словакии даже вопреки воле поджигателей войны в Брюсселе. Он показал всеми миру, что словаки не боятся идти своим путём, подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путин и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стороны провели переговоры. Эта личная встреча Путина и Фицо стала первой с 2016 года.

По окончании встречи Фицо отметил, что его визит в Москву стал ответом на слова Зеленского, который выступил против любого транзита газа через Украину. Премьер подчеркнул, что ведёт независимую политику. Руководство Евросоюза о предстоящей поездке в Россию Фицо проинформировал ещё 20 декабря.

Если Владимир Зеленский не пустит газ в Европу, может возникнуть серьёзный конфликт, ранее предупреждал Фицо. Словацкий премьер отмечал, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа, поскольку прекращение неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.