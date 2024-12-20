Киев, 20 декабря, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Транзит российского газа через территорию Украины будет полностью остановлен с 1 января 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

ПАО Газпром

«На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения», — рассказал он.

При этом Шмыгаль отметил, что возобновление транзита через украинские газопроводы возможно по запросу Евросоюза, но только если это будет не российский газ. Также он уточнил, что транзит российской нефти продолжается в соответствии с европейской энергетической хартией.

Как передавало ИА Регнум, представители киевского режима 7 октября заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Киев не планирует продлевать соответствующий договор. Газ транзитом через Украину получали государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле текущего года. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил глава государства.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа. Он напоминал, что прекращение транзита российского газа через Украину неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе. Фицо также заявил, что если киевский режим не разрешит транзит российского газа через свою территорию в Европу, это может привести к серьёзному конфликту.