Вашингтон, 19 декабря, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Нулевой эффект на возможные переговоры России и Украины оказало убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом 18 декабря написала газета The New York Times со ссылкой на западных чиновников и экспертов.

Иван Шилов ИА Регнум ЦРУ, Украина

«Если в Киеве не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — пояснил экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф, назвав ошибочными действия украинских властей.

Бывший глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон считает, что убийство российского генерала окажет скорее всего «психологический эффект», но никак не отразится на боеспособности российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, Игорь Кириллов его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате подрыва СВУ, заложенного в самокат, оставленный у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве. Очевидцы теракта, рассказали, что взрыв был такой силы, что разбудил всех жителей ЖК. По факту случившегося возбудили уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

18 декабря ФСБ опубликовала видео с задержанным 29-летним гражданином Узбекистана, подозреваемом в исполнении теракта. На видео мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами. По его словам, он совершил теракт из-за того, что украинские спецслужбы обещали заплатить ему 100 тыс. долларов, а также предоставить паспорт одной из европейских стран.

Убийство Игоря Кириллова — это неразумный шаг со стороны Киева, заявил будущий спецпосланник по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог. По его словам, существуют правила ведения войны, «есть определённые вещи, которые не делают». При этом Келлог выразил надежду, что случившееся не станет помехой в процессе начала мирных переговоров России и Украины.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия уничтожит главарей киевского режима за убийство генерал-лейтенанта Кириллова и никому из виновных не удастся избежать наказания.

Подлым преступлением назвал убийство Игоря Кириллова заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.