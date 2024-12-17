СК после гибели Кириллова расследует дело по статьям об убийстве и теракте
Москва, 17 декабря, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, квалифицирован как убийство и теракт, сообщила 17 декабря пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
Главное следственное управление СК по Москве расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов), говорится в сообщении.
Председателю СК Александру Бастрыкину доложили о первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах.
«Глава ведомства дал ряд указаний и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК России», — добавили в ведомстве.
новость дополняется