Москва, 17 декабря, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, квалифицирован как убийство и теракт, сообщила 17 декабря пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Главное следственное управление СК по Москве расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов), говорится в сообщении.

Председателю СК Александру Бастрыкину доложили о первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах.

«Глава ведомства дал ряд указаний и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК России», — добавили в ведомстве.

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