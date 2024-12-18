Москва, 18 декабря, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Убийство начальника войск РХБЗ Вооружённых сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является подлым преступлением, заявил 18 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

AP/TASS

Так он отреагировал на информацию о задержании подозреваемого в указанном нападении.

«Высокой оценки заслуживает оперативная работа наших правоохранительных органов, в результате которой был задержан подозреваемый в этом подлом преступлении», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев отметил, что теракт против Кириллова является агонией бандеровского режима на Украине. Он уточнил, что Киев такими акциями стремится оправдаться перед Западом за катастрофическое положение ВСУ на фронте.

Теракт против Кириллова был совершён рано утром 17 декабря. Генерал и его помощник погибли в результате взрыва, прогремевшего, когда они вышли из подъезда ЖК «Среда». Взрывное устройство было заложена в электросамокате, оставленном возле дома.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).