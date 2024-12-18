Вашингтон, 18 декабря, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Убийство в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова это неразумный шаг со стороны Киева. Так прокомментировал теракт будущий спецпосланник по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

EPA/YURI KOCHETKOV/TASS

«Я не думаю, что это было умно», — сказал он.

Чиновник пояснил, что существуют правила ведения войны, «есть определенные вещи, которые не делают». При этом Келлог выразил надежду, что случившееся не станет помехой в процессе начала мирных переговоров России и Украины.

Келлог считает, что у Трампа есть все возможности для урегулирования конфликта в ближайшее время. Он дал обещание во время избирательной кампании и действительно выполнит его, заверил будущий спецпосланник.

Как сообщало ИА Регнум, реакция Запада на убийство начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова является лучшим подтверждением того, что там делят террористов на «своих» и «чужих», заявил 18 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Взрыв самодельной бомбы в электросамокате, в результате которого погибли генерал Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что подозреваемого в теракте гражданина Узбекистана 1995 года рождения задержали в деревне Чёрное в Балашихинском районе Подмосковья. Предположительно, его зовут Ахмад Курбанов.

Известно, что за совершение теракта исполнителю обещали заплатить 100 тыс. долларов США и обеспечить переезд в одну из европейских стран. Уголовное дело по факту взрыва расследуется по трём статьям, включая убийство и теракт.