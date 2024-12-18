Москва, 19 декабря, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Россия уничтожит главарей киевского режима за убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и никому из виновных не удастся избежать наказания. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру», — отметил Слуцкий в беседе с «РИА Новости».

Лидер ЛДПР пообещал, что никто не уйдет от возмездия.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 17 декабря Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли в результате подрыва СВУ, заложенного в самокат, оставленный у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве. Очевидцы теракта, рассказали, что взрыв был такой силы, что разбудил всех жителей ЖК.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Утром 18 декабря ФСБ опубликовала видео с задержанным 29-летним гражданином Узбекистана, подозреваемом в исполнении теракта. На видео мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами. По его словам, он совершил теракт из-за того, что украинские спецслужбы обещали заплатить ему 100 тыс. долларов, а также предоставить паспорт одной из европейских стран.