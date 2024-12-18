В Госдуме заявили о неизбежном ответе России за убийство Кириллова
В Госдуме заявили, что РФ не простит убийство Кириллова, и пообещали возмездие
Москва, 19 декабря, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Россия уничтожит главарей киевского режима за убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и никому из виновных не удастся избежать наказания. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру», — отметил Слуцкий в беседе с «РИА Новости».
Лидер ЛДПР пообещал, что никто не уйдет от возмездия.
Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 17 декабря Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли в результате подрыва СВУ, заложенного в самокат, оставленный у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве. Очевидцы теракта, рассказали, что взрыв был такой силы, что разбудил всех жителей ЖК.
По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).
Утром 18 декабря ФСБ опубликовала видео с задержанным 29-летним гражданином Узбекистана, подозреваемом в исполнении теракта. На видео мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами. По его словам, он совершил теракт из-за того, что украинские спецслужбы обещали заплатить ему 100 тыс. долларов, а также предоставить паспорт одной из европейских стран.