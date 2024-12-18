Москва, 18 декабря, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Правоохранительные органы допросили нескольких подозреваемых в причастности к убийству начальника войск РХБЗ Вооружённых сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщили журналистам 18 декабря в силовых структурах.

Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

«В рамках расследования по подозрению в причастности к преступлению были допрошены несколько человек», — отметил собеседник, которого цитирует «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря сотрудники СК, ФСБ и МВД по подозрению в совершении теракта против Кириллова задержали гражданина Узбекистана. В ходе допроса он признал вину. Задержанный заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина уточнил, что кураторы предложили ему вознаграждение в $100 тыс. и пообещали обеспечить выезд в ЕС.

Взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря на юге-востоке Москвы. Бомба была заложена в электросамокат.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал убийство Кириллова подлым преступлением. Он также отметил, что оперативная работа правоохранительных органов, в результате которой был задержан подозреваемый, заслуживает высокой оценки.

Зампред Совбеза также призвал найти и уничтожить заказчиков убийства Кириллова. Медведев добавил, что на Украине уже опубликована информация о причастности к теракту, несмотря на то, что расследование дела не так давно началось.