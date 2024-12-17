Москва, 17 декабря, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал найти и уничтожить заказчиков убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Правоохранительные органы должны найти убийц в России. И нужно сделать всё, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины», — сказал Медведев во время совещания по оборонным госконтрактам.

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По словам зампреда Совбеза, на Украине уже опубликована информация о причастности к теракту, несмотря на то, что расследование дела не так давно началось.

Медведев добавил, что генерал Кириллов был предан своему долгу и присяге, он был известен как профессионал своего дела и просто порядочный человек.

Как передавало ИА Регнум, генерал Кириллов, который с 2017 года руководил войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, погиб утром 17 декабря в результате взрыва возле жилого комплекса «Среда» на Рязанском проспекте. Смертельные ранения получил и его помощник, оба скончались на месте до приезда скорой.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, теракте, незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кириллов внёс огромный вклад в работу по разоблачению преступлений англосаксов.