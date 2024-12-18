Вашингтон, 18 декабря, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена вряд ли успеет потратить все оставшиеся $5,6 млрд средств, выделенные Конгрессом на отправку оружия и другую военную помощь Украине, до прихода в Белый дом избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона 18 декабря сообщила газета The New York Times (NYT).

Сергей Корсун ИА Регнум

«$5,6 млрд — это существенный объём полномочий. Поэтому я, конечно, ожидаю, что могут остаться полномочия, которые будут переданы и будут доступны для использования следующей администрацией», — пояснил собеседник издания.

Авторы материала также отметили, что Трамп может и не закончить начатые при Байдене поставки помощи. По их словам, республиканец относится к американской поддержке Украины «с большим скептицизмом». Кроме того, это может быть связано с желанием нового хозяина Белого дома как можно скорее завершить украинский конфликт.

При этом, по информации NYT, администрация Джо Байдена, вероятно, успеет потратить все $1,2 млрд по другой программе, которая позволяет Киеву закупать продукцию напрямую у американской оборонной промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 17 декабря заявил, что поставки оружия Украине продолжатся до последних дней нахождения у власти президента Джо Байдена.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 5 декабря при встрече с руководителем офиса Зеленского пообещал предоставить Киеву сотни тысяч снарядов, множество единиц ракет и бронетехники. Эти поставки должны быть завершены к середине января 2025 года.

В Пентагоне 7 декабря подтвердили, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи в размере $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотники, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Телеканал CNN со ссылкой на источники 14 декабря сообщил, что администрация действующего президента США до прихода Трампа в Белый дом собирается передать «огромное количество оружия» киевскому режиму. Отмечается, что помощь включает в себя «сотни тысяч» артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другое. Вместе с тем источник пояснил, что эти поставки не означают выделения Киеву нового пакета помощи.

Избранный президент США Дональд Трамп 8 декабря заявил, что киевскому режиму не стоит ожидать сохранения объёмов американской военной помощи при новой администрации в Белом доме.