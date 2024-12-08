Трамп предостерёг Киев от завышенных ожиданий по объёмам военной помощи
Вашингтон, 8 декабря, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Киевскому режиму не стоит ожидать, что при новой администрации в Белом доме объёмы американской военной помощи сохранятся. Об этом в воскресенье, 8 декабря, в интервью NBC News заявил избранный президент США Дональд Трамп.
«Я активно пытаюсь положить конец этому конфликту. Украина может ожидать, что не получит такой большой военной помощи от США при новой администрации», — указано в публикации.
Как передавало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах Трамп заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.
2 декабря агентство Associated Press сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена готовится передать Киеву новый пакет военной помощи на сумму $725 млн. По данным агентства, ВСУ в числе прочего получат системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для её высокомобильной артиллерийской ракетной системы, что может свидетельствовать о том, что на поле боя направляются ракеты большей дальности. Кроме того, в пакет помощи будут включены противопехотные мины.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые участвуют в этой схеме.
Песков 6 ноября заявил, что Москва сделает выводы о новом президенте США только после его первых конкретных шагов. Он отметил, что в ходе предвыборной гонки кандидат-республиканец говорил о мирных устремлениях на международной арене, желании прервать спираль конфликтов и изменить тотальную политику, которая провоцировала продолжение старых войн и развязывание новых. Однако после победы, не исключил представитель Кремля, риторика Трампа может измениться.