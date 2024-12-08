Вашингтон, 8 декабря, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Киевскому режиму не стоит ожидать, что при новой администрации в Белом доме объёмы американской военной помощи сохранятся. Об этом в воскресенье, 8 декабря, в интервью NBC News заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Ukraine Presidency/Global Look Press

«Я активно пытаюсь положить конец этому конфликту. Украина может ожидать, что не получит такой большой военной помощи от США при новой администрации», — указано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах Трамп заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

2 декабря агентство Associated Press сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена готовится передать Киеву новый пакет военной помощи на сумму $725 млн. По данным агентства, ВСУ в числе прочего получат системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для её высокомобильной артиллерийской ракетной системы, что может свидетельствовать о том, что на поле боя направляются ракеты большей дальности. Кроме того, в пакет помощи будут включены противопехотные мины.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые участвуют в этой схеме.

Песков 6 ноября заявил, что Москва сделает выводы о новом президенте США только после его первых конкретных шагов. Он отметил, что в ходе предвыборной гонки кандидат-республиканец говорил о мирных устремлениях на международной арене, желании прервать спираль конфликтов и изменить тотальную политику, которая провоцировала продолжение старых войн и развязывание новых. Однако после победы, не исключил представитель Кремля, риторика Трампа может измениться.