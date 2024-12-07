Вашингтон, 8 декабря, 2024, 01:06 — ИА Регнум. США выделили Украине очередной пакет военной помощи в размере $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений. Об этом 7 декабря заявили в Пентагоне.

Chicagobusiness.com Пентагон

«Этот пакет помощи в области безопасности предусматривает дополнительные $988 млн. Вооружения, предоставленные в пакете, включают боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотные летательные системы, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники», — подтвердили в минобороны США.

Отмечается, что таким образом администрация главы Белого дома Джо Байдена выделила Киеву 22-й пакет в рамках программы USAI.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан при встрече с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком пообещал предоставить Киеву сотни тысяч снарядов, множество единиц ракет и бронетехники. Поставки ожидаются к середине января 2025 года.

Россия запросила на 20 декабря проведение заседания Совбеза ООН по вопросу о западных поставках оружия Украине, сообщил постоянный представитель РФ в совете Василий Небензя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные элиты прекратить поставки оружия ВСУ и позаботиться о спасении «остатков» Украины, а не о победе киевского режима.