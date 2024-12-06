Лондон, 6 декабря, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Советник главы Белого дома Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан при встрече с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком 5 декабря пообещал предоставить Киеву сотни тысяч снарядов, множество единиц ракет и бронетехники. Поставки ожидаются к середине января 2025 года. Об этом написала британская газета Guardian.

Usembassy.gov Джейк Салливан

Отмечается, что Вашингтон в последний момент разработал стратегию поддержки Украины, включая предоставление кредитов на 20 млрд долларов и масштабные санкции против России.

Салливан и Ермак общались больше часа. Советник президента США пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января.

Как сообщало ИА Регнум, главы МИД стран НАТО собрались в Брюсселе чтобы обсудить вопрос поставок оружия Украине перед возможными мирными переговорами с российской стороной, чтобы «усилить позиции» ВСУ, передавало агентство Bloomberg.

Параллельно с обсуждением новых поставок вооружений ведётся дискуссия на тему сценариев прекращения конфликта. Вопросом для лидеров НАТО остаётся то, какие гарантии безопасности предоставить Украине и не спровоцировать при этом Россию.

4 декабря генсек альянса Марк Рютте заявил, что Украина должна отложить любые мирные переговоры до момента, пока не получит от НАТО новое вооружение и технику для своей армии. По его словам, такая «помощь» должна якобы помочь Киеву продвинуться на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.