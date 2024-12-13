Вашингтон, 14 декабря, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена собирается передать до прихода избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом «огромное количество оружия» киевскому режиму. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что помощь включается в себя «сотни тысяч» артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другое. Вместе с этим источник поясняет, что данные поставки не означают выделение Киеву нового пакета помощи. Координирует данный вопрос советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом собеседник CNN отмечает, что в данный момент Украина больше всего нуждается скорее в живой силе.

«В настоящее время Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество бойцов для укомплектования своих передовых подразделений», — пояснил источник телеканала.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Трамп призвал к немедленному прекращению огня, отметив, что Украина уже «нелепо потеряла» 400 тыс. военных и ещё больше гражданских лиц. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг этот призыв, заявив, что военные действия нельзя закончить «просто бумажкой и парой подписей».

Помимо этого, 12 декабря Трамп назвал глупым решение Зеленского наносить ракетные удары по России. Американский политик подчеркнул, что это ведёт к серьёзной эскалации. Он выступил против обострения конфликта.