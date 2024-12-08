Москва, 8 декабря, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Избранному президенту США Дональду Трампу стоит призывать к переговорам не Москву, а, в первую очередь, Киев. Об этом в воскресенье, 8 декабря, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Global Look Press

7 декабря Трамп призвал перейти к действиям в вопросе урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что Украина уже бессмысленно потеряла 400 тыс. военных, а продолжение кровопролития грозит перерасти в нечто «гораздо большее и худшее». Республиканец также заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и украинские власти «хотели бы заключить сделку» ради прекращения боевых действий.

«Он должен был призвать и Украину сесть за стол переговоров. Потому что они Америку слушают больше, чем кого-либо», — указала депутат в беседе с «Лентой. ру», комментируя слова республиканца.

Журова также уточнила, что призыв Трампа к действиям может восприниматься двояко, ведь, по её словам, недавнее применение «Орешника» тоже является своего рода действием.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась трёхсторонняя встреча французского президента Эммануэля Макрона, Трампа и Зеленского. В ходе неё, писала газета The New York Times, обсуждалась готовность Украины к уступкам в переговорах с Россией.

8 декабря Зеленский отверг призыв Трампа и заявил, что боевые действия «не закончить просто бумажкой и парой подписей». По его словам, если не будет гарантий, то после прекращения огня конфликт может возобновиться в любой момент.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже он отметил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 6 ноября заявил, что Москва сделает выводы о новом президенте США только после его первых конкретных шагов. Он отметил, что в ходе предвыборной гонки кандидат-республиканец говорил о мирных устремлениях на международной арене, желании прервать спираль конфликтов и изменить тотальную политику, которая провоцировала продолжение старых войн и развязывание новых. Однако после победы, не исключил представитель Кремля, риторика Трампа может измениться.