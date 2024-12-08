Париж, 8 декабря, 2024, 03:58 — ИА Регнум. В Париже, в Елисейском дворце, 7 декабря состоялась трёхсторонняя встреча французского лидера Эммануэля Макрона, избранного в ноябре президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Представители СМИ отметили, что встреча длилась не более 30 минут, включая фото и видеосъёмку, передает новостной канал BFM TV.

TouN Елисейский дворец

Политики обменялись несколькими репликами о ситуации на Украине. Трамп вёл себя сдержанно, а Макрон и Зеленский демонстрировали радость.

После такого непродолжительного общения и рукопожатия они по раздельности отправились на торжественное открытие отремонтированного собора Парижской Богоматери.

Ожидаемых итоговых заявлений после встречи не было.

СМИ отметили, что Трамп прибыл в Елисейский дворец с большим опозданием. Якобы у него была встреча на едине с Макроном.

Как сообщало ИА Регнум, команда Дональда Трампа отказалась помочь Киеву возвратить территории, которые Украина занимала до начала спецоперации. Об этом ранее попросил руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак. Однако эта идея не нашла отклика у американцев, написало украинское издание «НВ».

Зеленский раскрыл темы, которые обсуждались на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом.

7 декабря Дональд Трамп прибыл во Францию для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. В офисе Эммануэля Макрона указали, что Трампа пригласили в Париж в качестве избранного президента «дружественной страны». Вместо действующего президента Джо Байдена, который также получил приглашение, в церемонии участвовала его супруга Джилл.