Москва, 6 ноября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Тональность миролюбивых заявлений республиканца Дональда Трампа, предположительно победившего на выборах в США, может измениться с началом президентства, поэтому в России выводы сделают только после первых конкретных действий. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 ноября журналистам.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он напомнил, что в ходе предвыборной гонки у Трампа были достаточно жёсткие заявления, при этом он также говорил о мирных устремлениях на международной арене, желании прервать спираль конфликтов и изменить тотальную политику, которая провоцировала продолжение старых войн и развязывание новых.

«Да, это заявление достаточно важное, но теперь, уже после победы, собственно, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет, — иногда заявления приобретают другой тон», — сказал представитель Кремля.

Поэтому российское руководство всё тщательно анализирует, наблюдает за происходящим в Вашингтоне и будет делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам, добавил Песков.

Отвечая на вопрос о реакции президента Владимира Путина на победу Трампа, Песков сказал лишь, что Кремль принимает во внимание те данные, которые приходят из США.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября в США состоялись выборы президента, продолжается подсчёт голосов. Ведущие американские СМИ публикуют первые результаты, согласно которым Трамп одержал верх над своей соперницей из Демократической партии Камалой Харрис.

Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, а 226 — за Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов. Телеканал CNN информировал, что Трамп лидирует во всех семи штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

Выступая перед сторонниками, Трамп уже объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американскому народу «золотой век».