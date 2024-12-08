Вашингтон, 8 декабря, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Украина уже бессмысленно потеряла 400 тыс. военных в конфликте с Россией, кровопролитие нужно немедленно остановить. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских лиц», — написал Трамп об Украине.

По его словам, киевский режим и его глава Владимир Зеленский «хотели бы заключить сделку» ради прекращения боевых действий. Гибель большого числа людей, разрушение семей, добавил Трамп, может перерасти во что-то «гораздо большее и худшее», поэтому конфликт должен быть немедленно прекращён.

Американский лидер отметил, что Зеленскому пора действовать, а с переговорами может помочь Китай.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась трёхсторонняя встреча французского президента Эммануэля Макрона, Трампа и Зеленского. В ходе встречи, писала газета The New York Times, обсуждалась готовность Украины к уступкам в переговорах с Россией.

Политики общались около 30 минут. Трамп, как отмечали СМИ, вёл себя сдержанно, а Макрон и Зеленский демонстрировали радость. Итоговых заявлений после встречи не было.

Зеленский после встречи сообщил, что речь шла «ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины». По его словам, лидеры договорились работать дальше, чтобы как можно скорее завершить конфликт.

5 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники информировала, что руководители киевского режима обсуждают с командой Трампа детали мирного урегулирования и планируют объявить о готовности к переговорам с Россией.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже он заявил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

В начале сентября российский лидер отметил, что после провала попытки вторжения ВСУ в Курскую область у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказывалась, подчеркнул президент, но сначала нужно разобраться с «бандитами, которые забрались на территорию» РФ.