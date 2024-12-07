Вашингтон, 8 декабря, 2024, 00:16 — ИА Регнум. В Париже в рамках встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом обсуждалась готовность Украины к уступкам в переговорах с Россией. Об этом 7 декабря написали в статье The New York Times.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Изменение позиции рассматривается как способ для Украины показать Трампу, что она готова пойти на уступки в рамках переговоров. После многих лет клятв не уступать территории России, Зеленский недавно заявил, что рассмотрит возможность сделать это как способ положить конец конфликту в обмен на членство в НАТО», — указали в материале.

Переговоры Зеленского и Трампа состоялись в Елисейском дворце, встречу организовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Париже прошла встреча Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Беседа заняла менее получаса. По окончании беседы Макрон, Трамп и Зеленский обменялись рукопожатиями. Никаких итоговых заявлений после встречи сделано не было.

Зеленский раскрыл темы, которые обсуждались на встрече с Макроном и Трампом. По его словам, речь шла о ситуации на поле боя и «справедливом мире для Украины». Стороны выразили желание завершить конфликт как можно скорее, добавил глава киевского режима.

Зеленскому придётся пойти на уступки, если он не хочет, чтобы ситуация на Украине стала ещё хуже, отмечал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Мир должен быть достигнут в 2025 году. Это имеет важное значение для стабильности в регионе, подчёркивал итальянский политик.

По мнению бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ради окончания боевых действий Киев может пойти на временные территориальные уступки. В ответ на это Украина может получить гарантии безопасности. Он добавил, что страну могут принять в Североатлантический альянс и помочь в поставках вооружения.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября отметил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил об условиях разрешения кризиса, заявленных в июне этого года. Тогда глава государства в качестве условий в том числе назвал вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.