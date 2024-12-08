Киев, 8 декабря, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг призыв избранного президента США Дональда Трампа к немедленному прекращению конфликта с Россией. Это следует из заявления, опубликованного 8 декабря в его Telegram-канале.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Это произошло меньше чем через сутки после его переговоров в Париже с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Зеленского, после прекращения огня без гарантий конфликт может снова вспыхнуть в любой момент.

«Войну не закончить просто бумажкой и парой подписей», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что украинское руководство хотело бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить боевые действия. Американский лидер призвал к немедленному прекращению огня и отметил, что Украина уже «нелепо потеряла» 400 тыс. военных и ещё больше гражданских лиц. Гибель большого числа людей, разрушение семей в ходе военных действий может привести к чему-то «гораздо большему и худшему», если кровопролитие не остановить, добавил он.

5 декабря американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что руководители киевского режима обсуждают с командой Трампа детали мирного урегулирования конфликта и планируют объявить о готовности к переговорам с Россией.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже он отметил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

В начале сентября российский лидер заявил, что после провала попытки вторжения ВСУ в Курскую область у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказывалась, подчеркнул президент, но сначала нужно разобраться с «бандитами, которые забрались на территорию» РФ.