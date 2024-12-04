Тбилиси, 4 декабря, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз считает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте склоняет грузинское общество к революции. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Global Look Press

Чей Боуз отреагировал на заявления генсека о том, что члены альянса призывают власти Грузии отказаться от действий, якобы подрывающих демократию.

«Оборонительный альянс» теперь призывает к цветной революции в Грузии», — написал Боуз в своём аккаунте.

Как передавало ИА Регнум, протесты в грузинской столице активизировались после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Затем в ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от здания.

Вечером 1 декабря у здания парламента в Тбилиси вновь собрались протестующие. Рано утром 2 декабря силы специального назначения грузинской полиции приступили к зачистке площади перед парламентом. Правительство Грузии также заявило, что зачинщики беспорядков уже установлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с Майданом на Украине. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции».

3 декабря в Грузии заявили, что 30% протестующих в Тбилиси оказалась иностранцами. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.