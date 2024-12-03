Тбилиси, 3 декабря, 2024, 22:09 — ИА Регнум. Около 30% идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге.

РИА Новости

«30% людей, которых идентифицируют на акциях в Тбилиси, на центральных улицах — представители иностранных государств. Что происходит? Кто-то ведь должен объяснить эту странность?» — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, протесты в грузинской столице активизировались после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Власти республики также отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Брюсселем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с Майданом на Украине. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля также добавил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.

Рано утром 2 декабря силы специального назначения грузинской полиции приступили к зачистке площади перед зданием парламента в Тбилиси. Правительство Грузии также заявило, что зачинщики беспорядков уже установлены. К вечеру 2 декабря бойцы спецназа полностью очистили от митингующих площадь перед парламентом Грузии в Тбилиси. Журналисты уточнили, что полицейские взяли демонстрантов в полуокружение с трёх сторон. Силовики также использовали для вытеснения протестующих с площади слезоточивый газ и водомёты.