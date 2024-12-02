Тбилиси, 2 декабря, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Отряды специального назначения МВД Грузии ранним утром 2 декабря приступили к зачистке площади перед зданием парламента в Тбилиси.

Ssg.gov.ge Спецназ Службы государственной безопасности Грузии

Силовики использовали спецтехнику. Протестующие начали покидать территорию парламента, перемещаясь на соседние улицы, сообщает «РИА Новости».

Часть участников акции к моменту разгона покинули митинг, вызвав такси к месту шествия.

Спецназ прекратил движение вперед, временами применяя водомёт. Несколько групп демонстрантов остановились выше проспекта Руставели.

Как сообщало ИА Регнум, в течение двух суток 1 и 2 декабря во время акции протеста у парламента Грузии на проспекте Руставели митингующие бросали в полицейских палки, камни, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью и металлические предметы. Руководство МВД Грузии призвало протестующих выражать своё несогласие в мирной форме. В полиции предупредили, что противоправные действия будет пресекаться. В результате из-за действий участников антиправительственных акций пострадали более 100 силовиков.

Демонстранты, которых ранее оттеснил грузинский спецназ от здания парламента, переместились дальше и заняв часть проспекта Руставели, начали возводить баррикады. В качестве стройматериалов участники оппозиционного митинга использовали сломанные ими уличные вывески и металлические заборы.

Журналистка телеканала «Рустави 2» Тамта Читишвили получила ранение в ходе антиправительственного митинга. Также за помощью к врачам обратились операторы «Рустави 2» Георгий Нергадзе и Торнике Лобжанидзе.

С 28 ноября активизировались протесты в Тбилиси после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Также власти отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя. Вечером 1 декабря у здания парламента в Тбилиси снова собрались протестующие. К месту митинга стянули дополнительные силы полиции и спецназа.