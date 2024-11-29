Тбилиси, 29 ноября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Полицейские и спецназ в Тбилиси применили водомёты, чтобы разогнать собравшихся на акцию у здания парламента сторонников оппозиции. Силовики начали оттеснять протестующих от парламента на Руставели и на других улицах города. Подробности сообщили в грузинских Telegram-каналах.

Александр Патрин/ТАСС

Несколько человек несмотря на водомёт, который работает из внутреннего двора парламента, пытаются открыть ворота. Митингующие не расходятся. Некоторые участники говорят, что в воде миномётов есть перец.

В полицейских кидают бутылки с зажигательной смесью, различные предметы и пиротехнику.

В МВД Грузии заявили, что митинг у здания парламента вышел за рамки закона о собраниях и манифестациях, так как участники акции протеста портят и поджигают инфраструктуру, повредили ворота парламента.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932477" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов на митинге в Тбилиси

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии принял решение ввести красный уровень безопасности и закрыть для посетителей своё здание в Тбилиси на фоне масштабных антиправительственных протестных акций.

Ранее 29 ноября стало известно, что в ходе антиправительственного митинга у парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД страны. Отмечалось, что все они получили тяжёлые травмы в области головы, глаз и других частей тела. При этом правоохранители задержали 43 протестующих за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство.

Во время потасовок на митинге у здания парламента в Тбилиси 28 ноября полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона манифестантов. По словам правоохранителей, акция протеста «вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим около здания парламента страны, начавшим столкновения с полицией. Она также пыталась говорить с полицейскими, однако разговора не вышло.

Несанкционированный митинг в Тбилиси начался после объявления кандидата в премьер-министры страны Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении страны в Евросоюз. По его словам, также было принято решение отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.