Тбилиси, 1 декабря, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Протестующие у здания парламента Грузии начали кидать камни в спецназ МВД. Акции протеста возобновились в Тбилиси 1 декабря.

Global Look Press/Jay Kogler/Keystone Press Agency

Несколько тысяч человек вышли на проспект Руставели, требуя отставки правительства и назначения новых парламентских выборов. Количество митингующих значительно меньше, чем в предыдущие дни.

Участники акции протеста бросают камни в правоохранителей, которые расположились за колоннами у фасадной части здания парламента. Спецназ отвечает перцовым газом.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Тбилиси активизировались после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Вечером 30 ноября манифестанты забросали здание парламента в Тбилиси камнями, петардами и фейерверками. Одна из петард через окно попала внутрь, и в помещениях возникло возгорание. Протестующие встретили это бурным одобрением, однако пожар быстро погас.

1 декабря силовики начали разгон несанкционированного митинга у здания парламента с водомётами и, вероятно, слезоточивым газом. Протестующие же запускали в сотрудников правоохранительных органов фейерверки и петарды и успели за ночь возвести баррикады. При этом некоторые митингующие ночью распивали алкоголь и занимались вандализмом, разрисовывая стены граффити.

Кобахидзе 30 ноября заявил, что власти Грузии не допустят в стране сценария украинского «майдана».