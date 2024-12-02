Москва, 2 декабря, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Ситуацию в Грузии сегодня можно сравнить с событиями украинского «майдана», налицо попытка раскачать ситуацию. Об этом 2 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Патрин/ТАСС

«Налицо, конечно, попытка раскачать ситуацию. Мы видели подобные события в целом ряде стран. Самая прямая параллель, которую можно провести, — это события майдана на Украине», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что события в Грузии имеют все признаки «оранжевой революции» и грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.

Он добавил, что это исключительно внутреннее дело Грузии, и Россия в это не вмешивается.

Как сообщало ИА Регнум, в течение двух суток 1 и 2 декабря во время акции протеста у парламента Грузии на проспекте Руставели митингующие бросали в полицейских палки, камни, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью и металлические предметы. В результате из-за действий участников антиправительственных акций пострадали более 100 силовиков.

Демонстранты, которых ранее оттеснил грузинский спецназ от здания парламента, переместились дальше и заняв часть проспекта Руставели, начали возводить баррикады. В качестве стройматериалов участники прозападного оппозиционного митинга использовали сломанные ими уличные вывески и металлические заборы.

Журналистка телеканала «Рустави 2» Тамта Читишвили получила ранение в ходе антиправительственных демонстраций. Также за помощью к врачам обратились операторы «Рустави 2» Георгий Нергадзе и Торнике Лобжанидзе.

С 28 ноября активизировались протесты в Тбилиси после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Также власти отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.