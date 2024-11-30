Тбилиси, 30 ноября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Власти Грузии не допустят в стране сценария украинского «майдана». Об этом 30 ноября заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Global Look Press/Jay Kogler/Keystone Press Agency

Глава грузинского правительства напомнил, что в стране за последние четыре года были предприняты две запланированные извне попытки совершить цветную революцию, которые оказались провальными.

«Сегодня ресурсы оппозиции ещё меньше, исходя из этого третья попытка не состоится. В Грузии не состоится «нацмайдана». Вы знаете, что принёс «майдан» Украине, через пять дней началась война», — сказал он на брифинге.

Кобахидзе подчеркнул, что попытка организовать в стране майдан не удастся, так как сегодняшняя Грузия — это не Украина образца 2013 года.

Как сообщало ИА Регнум, несанкционированные протесты в Тбилиси начались после заявления Кобахидзе 28 ноября о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. По его словам, также было решено отказаться от всех бюджетных грантов сообщества.

Во время потасовок в ходе митинга у здания парламента в Тбилиси вечером 28 ноября сотрудники полиция применили водомёты и слезоточивый газ для разгона протестующих. Правоохранители заявили, что протестная акция «вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее в этот же день присоединилась к протестующим у здания парламента республики, которые начали стычки с полицией. Она также безрезультатно попыталась говорить с полицейскими.

Парламент Грузии 29 ноября ввёл красный уровень безопасности и закрыл для посетителей своё здание в Тбилиси на фоне антиправительственных акций протеста. Отмечалось, что это было сделано во избежание угроз.

Вечером этого же дня полиция и спецназ в Тбилиси применили водомёты для разгона манифестантов несанкционированной акции у здания парламента. В ответ на это протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью, различные предметы и пиротехнику.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября заявил, что удивлён тому, с каким мужеством руководство Грузии отстаивает свою позицию в условиях давления западных стран. Глава государства подчеркнул, что Запад регулярно вмешивается во внутренние дела стран бывшего Советского Союза.