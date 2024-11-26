Москва, 26 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил до марта срок ареста троим этапированным из Дагестана фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Данное решение было принято 26 ноября.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 1 марта 2025 года», — постановила судья.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября был продлён срок ареста Шахромджону Гадоеву и Мустакиму Солиеву. 20 ноября Басманный суд также продлил арест фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», продавшим машину террористам, а также фигуранту, сдавшему им квартиру. Днём ранее стало известно, что суд продлил срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» до 22 февраля, а также увеличил срок ареста его предполагаемых исполнителей.

Ранее в ноябре экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа, вторгшаяся на территорию Брянской области, могла быть причастна к теракту в «Крокусе». По его словам, подразделение могло быть ответственным за создание «зелёного коридора» для отхода боевиков через территорию Украины.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В заполненный людьми концертный зал ворвалась группа террористов и открыла стрельбу, а затем устроила пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»), в рамках которого были арестованы 12 человек. Российские власти позднее заявили, что теракт имеет украинский след.