Москва, 3 ноября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Недавно вторгшаяся в Брянскую область диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинских боевиков могла быть одной из групп, которые в марте должны были обеспечить «зелёный коридор» напавшим на подмосковный «Крокус Сити Холл» террористам. Такое мнение 3 ноября высказал экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Можно вообще протянуть логическую цепочку к трагедии в «Крокусе», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Экс-офицер СБУ напомнил, что непосредственные исполнители террористической атаки на «Крокус» двигались, чтобы попытаться уйти с территории России, именно через Брянскую область.

«И тогда чётко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им «зелёный коридор» отхода на территорию Украины. Вот это (вторжение ДРГ в Брянскую область. — Прим. ред.) может быть отголосками тех событий. Как раз они тогда как-то примерялись к этому театру военных действий, к новому региону», — добавил Прозоров.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября экс-подполковник СБУ заявил, что Киеву нужны такие операции, как вторжение ДРГ украинских формирований в Брянскую область, для медийных целей. По его словам, так киевский режим пытается отвлечь жителей контролируемой им территории от своих военных неудач на линии боевого соприкосновения.

Российские силовики 27 октября пресекли попытку ДРГ украинских боевиков с иностранными наёмниками в составе проникнуть на территорию Брянской области. У одного из четырёх ликвидированных наёмников обнаружили флаг Канады, у другого — икону с молитвой на польском языке. На плече третьего находилась татуировка, говорящая о его принадлежности к десанту армии США. По остаткам группы нанесли ракетно-артиллерийский удар.

Террористы атаковали подмосковный «Крокус Сити Холл» 22 марта перед началом концерта рок-группы «Пикник». Боевики, вооружённые автоматическим оружием, открыли огонь по посетителям и устроили пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал.

В Брянской области 23 марта были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном совершении террористической атаки на «Крокус». Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной. Российские власти позднее заявили, что теракт имеет украинский след. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Суд продлил предварительное следствие по нему до 22 декабря.