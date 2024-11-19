Москва, 19 ноября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Суд продлил срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» до 22 февраля, а также увеличил срок ареста его предполагаемых исполнителей.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов) меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца», — сказал судья.

Срок следствия продлили примерно на тот же срок (до 22 февраля). Заседание проходило в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» произошёл вечером 22 марта. В заполненный людьми концертный зал ворвалась группа террористов и открыла стрельбу, а затем устроила пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»), в рамках которого арестованы 12 человек.

23 марта в Брянской области задержали четырёх человек, подозреваемых в непосредственном совершении атаки. Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной.

В начале октября стало известно, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» являлись участниками группировки «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их этапировали в Москву из Дагестана. По информации следствия, указанные лица занимались изготовлением самодельного взрывного устройства и оружия.