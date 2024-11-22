Москва, 22 ноября, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение буквально «накаркали», предлагая Украину в качестве полигона для испытания новых видов вооружений. Об этом напомнила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение российского президента Владимира Путина об испытании систем, подобных новой баллистической ракеты «Орешник».

Ukrinform

По словам Захаровой, Зеленский, экс-министр обороны Украины Алексей Резников и другая киевская верхушка не раз предлагали Украину в качестве полигона.

«Помню, как Зеленский, Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — иронично высказалась российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, зона украинского конфликта превратилась в полигон для испытаний оружия Запада, заявил в октябре глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона. По словам главы киевского режима, Запад доволен такой ситуацией.

Ударив гиперзвуковой ракетой «Орешник» по «Южмашу» в Днепропетровске, Москва показала, что у неё есть ракетные системы, которые могут быть применены в ходе как специальной военной операции, так и в виде ответа на политику НАТО в отношении РФ, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ИА Регнум. «Орешник» применялся не в ядерном, а в обычном варианте оснащения, но комплекс позволяет использовать и ядерные боевые заряды, добавил эксперт.

Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять собственное оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против РФ. В случае эскалации агрессивных действий Россия ответит так же решительно и зеркально, предупредил президент.