Москва, 22 ноября, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Исходя из угрозы безопасности, Россия имеет право атаковать военные объекты недружественных стран. Об этом 21 ноября заявил президент Владимир Путин.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьёзно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», — подчеркнул глава государства.

Поэтому в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности российские Вооружённые силы нанесли удары по целям на Украине с применением новейшей ракеты «Орешник». Испытания ракеты прошли успешно, подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, средств противодействия этому оружию пока не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов — это 2,5–3 км в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено, подытожил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Запад своими действиями добился от России ответного удара новейшей гиперзвуковой ракетой средней дальности «Орешник» по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

Запуск ракеты «Орешник» направлен для передачи сигнала Западу, а не Украине. Такое мнение директора военных наук Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилла опубликовало 21 ноября издание Associated Press.

Запад получил от Владимира Путина однозначное послание о том, что за любое посягательство на суверенитет России последует возмездие, подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Конфликт на Украине закончится ракетным ультиматумом, нужно лишь подождать, «кто первый даст заднюю», прокомментировала обращение президента РФ главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.