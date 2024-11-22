Москва, 22 ноября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Ударив гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Южмашу в Днепропетровске, Москва показала, что у неё есть ракетные системы, которые могут быть применены в ходе как специальной военной операции, так и в виде ответа на ту политику, которую проводят страны НАТО в отношении России. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Минобороны РФ/ТАСС

«Орешник» — это твердотопливная баллистическая ракета средней дальности с возможностью поражать цели на дистанции до 5000 км от точки пуска. Это означает, что в зону поражения попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО», — подчеркнул военный аналитик.

Коротченко отметил, что «Орешник» применялся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в не ядерном, а обычном варианте оснащения, но комплекс точно так же позволяет использовать и ядерные боевые заряды.

«Это показывает возможность России при любом варианте развития событий, не применяя стратегических ядерных сил, реагировать на ситуацию, в том числе с опорой на возможности использования ракетных комплексов подобного класса для ударов как по объектам на территории Украины, так и по любому военному объекту на территории стран Западной Европы… Сейчас такой период, когда слова уже исчерпались и необходима демонстрация реальных военных решений. Понятно, что это не последнее решение подобного плана. В дальнейшем они могут быть масштабированы», — добавил военный аналитик.

При необходимости комплекс «Орешник» оснащается ядерными боевыми блоками, которые точно так же прибудут в заданный район координат цели. В новой редакции российской военной ядерной доктрины чётко прописано, что такая возможность существует.

В политическом плане Москва демонстрирует Лондону и Вашингтону, что она не оставит без жёсткой реакции удары американскими ATACMS и британскими Storm Shadow по своей территории. Реакция РФ последовала, в дальнейшем она может стать ещё более жёсткой. Те, кто рассчитывал, что Россия ограничилась только политическими заявлениями, теперь убедились, что они подкреплены реальными военно-техническими возможностями, что крайне важно, подчеркнул Коротченко.

«При этом средств для перехвата ракет «Орешник» практически не существует, это, возможно, может делать только стратегическая противоракетная оборона США, которая прикрывает Американский континент, и то вероятность перехвата никто точно оценить не сможет, а в Европе удары могут наноситься без какого-либо противодействия, оно просто невозможно технологически», — рассказал военный аналитик.

Это гиперзвуковая ракета, со скоростью 10 Махов (3 км в секунду). Она практически не сбиваемая никаким существующим комплексом ПВО или ПРО, то есть противовоздушной и противоракетной обороны в мире, в том числе и американским зенитным комплексом Patriot, состоящим на вооружении США. То есть гарантированно она доходит до цели, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«У «Орешника» очень большая масса выведения ракетой количества взрывчатых веществ, она может быть в разном снаряжении, предназначенном как раз для уничтожения предприятий ВПК, подземных и каких-то замаскированных пунктов. Также это могут быть и объекты энергетики и мосты, которые очень непросто уничтожить», — рассказал военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На опубликованных кадрах видно, как несколько боевых блоков врезаются на большой скорости почти под прямым углом в землю.

Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Испытания данной ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, подчеркнул глава государства.