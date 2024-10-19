Киев, 19 октября, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Зона украинского конфликта превратилась в полигон для испытаний оружия Запада, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона.

Сергей Корсун ИА Регнум Поставки оружия НАТО

Он отметил, что это придаёт «добавленную стоимость» ВСУ, поскольку те приобретают опыт применения вооружений, получаемых от стран НАТО. По словам главы киевского режима, Запад доволен такой ситуацией.

Украинский политик пояснил, что такое применение даёт западным странам представление об эффективности конкретных видов оружия. Он также добавил, что это позволяет Западу более рационально расходовать средства, которые идут на разработку и производство вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября после встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте глава киевского режима пожаловался на то, что с поставками западного вооружения и систем противовоздушной обороны (ПВО) для ВСУ существуют сложности.

17 октября газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона написала, что американское оборонное ведомство опасается риска снижения обороноспособности США из-за отгрузок оружия Украине и в связи с этим признаёт, что не сможет выполнить большие поставки отдельных видов вооружений для ВСУ, включая дальнобойные ракеты ATACMS. В публикации говорилось, что увеличение военной помощи Киеву заставило бы Вашингтон использовать складские запасы, которые могут потребоваться для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и Азии.

В декабре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не сможет изменить ход спецоперации. Он добавил, что поставки вооружений Украине только истощают ресурсы государств, которые оказывают ей помощь.