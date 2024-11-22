* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 ноября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Комику и блогеру Даниле Поперечному (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) назначен штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию российских Вооружённых сил. Такое решение вынес 22 ноября Тверской суд Москвы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Суд признал Поперечного виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и её граждан (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В одной из соцсетей блогер разместил несколько видеороликов с негативной оценкой армии, следует из материалов дела.

«Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — цитирует судебное решение ТАСС.

Представитель блогера заявила на заседании, что Поперечный не признаёт вину и так выражает свою позицию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Поперечный подал апелляцию после того, как ему отказали в исключении из реестра иноагентов. Его жалобу зарегистрировали 8 ноября, её рассмотрит Мосгорсуд. Минюст признал его иностранным агентом 14 июля.

Установлено, что комик выступал против российской спецоперации на Украине, распространял фейки о ВС РФ, получал поддержку от иностранных источников и выступал респондентом информационной площадки, предоставляемой иноагентом. В сентябре Поперечный обжаловал статус иноагента, 4 октября суд отказал ему в удовлетворении иска.

31 октября Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении Поперечного за дискредитацию армии.

Из судебных документов следует, что Поперечный покинул Россию сразу после начала СВО. В 2023 он признавался, что столкнулся с равнодушием и непрофессионализмом во время выступлений в США.