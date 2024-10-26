* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 октября, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Комик и видеоблогер Данила Поперечный (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинул Россию сразу после того, как началась военная спецоперация на Украине, говорится в судебных документах.

Сергей Савостьянов/ТАСС Данила Поперечный (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Поперечный Данила Алексеевич — видеоблогер, стендап-комик, <…> уехал [за пределы РФ] в связи с проведением СВО на Украине», — приводит цитату из документа ТАСС.

Поперечный ведёт YouTube-канал, на который подписались более 3 млн пользователей. С 14 июня 2024 года комик находится в списке иноагентов.

Как сообщало ИА Регнум, Поперечного признали иноагентом из-за критики СВО в социальных сетях, работы на предоставляемой иноагентом площадке, а также получения финансирования из-за рубежа. Он получил более $61 тыс., в том числе от ирландской компании Google Ireland Limited.