* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 июня, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов комика Данилу Поперечного (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Скриншот с YouTube Данила Поперечный (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Поперечный принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иноагента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он также выступал против специальной военной операции, распространял фейки о российской армии и получал поддержку от иностранных источников.

Помимо него, Минюст включил в список журналиста Станислава Кучера (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и СМИ. Он распространял фейки и участвовал в распространении материалов иноагентов.

В ведомстве отметили, что оба фигуранта проживают за пределами России.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая Минюст внёс в реестр иноагентов Екатерину Дунцову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Марину Литвинович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

12 апреля в реестр иноагентов были внесены журналисты Илья Барабанов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Анастасия Казанцева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

30 марта Министерство юстиции пополнило список иноагентов, включив в него депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).