* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 октября, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Российские власти внесли комика и видеоблогера Данилу Поперечного (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр иноагентов в том числе из-за получения им $60 тысяч от иностранных организаций, заявил представитель Министерства юстиции РФ в ходе судебного заседания по заявлению Поперечного, попросившего исключить его из указанного перечня.

Скриншот с YouTube Данила Поперечный

Он уточнил, что денежные средства поступали из США и Ирландии.

«Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций: «Fullscreen», США, в размере $6,4 тысячи, а также от «Google Ireland Limited», Ирландия, в размере $55,8 тысячи», — сказал представитель ведомства, слова которого приводит телеканал RT.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст включил Поперечного в список иноагентов комика в середине июня 2024 года. На тот момент времени в ведомстве уточняли, что блогер принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, а также участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иноагента.

Кроме того, отмечалось, что Поперечный выступал против провдения специальной военной операции, распространял недостоверную информацию о Вооружённых силах России и получал поддержку от источников из-за границы.

16 сентября комик решил оспорить в Замоскворецком суде Москвы свой статус. В июле 2023 года покинувший Россию Поперечный пожаловался на равнодушие и непрофессионализм во время организации своих концертов в США.