Москва, 5 июля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный, покинувший Россию, столкнулся с равнодушием и непрофессионализмом во время организации своих концертов в США. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Кадр из видео Данила Поперечный

По его словам, работа с американцами стала самой проблемной частью его тура «Весёлая/жизнь». Так, в Лос-Анджелесе организаторы концерта не предоставили оборудование, указанное в райдере, и заявили, что просто его не нашли.

«Я в жизни не сталкивался с тем уровнем равнодушия, который у нас был в Америке», — пожаловался Поперечный.

Он добавил, что во время тура столкнулся не только с невыполнением условий по райдеру, но и с неготовностью сцены, отсутствием технического персонала и аппаратуры. Организаторы технической части будто бы устраивали «студенческий вечерок».

«Я первый раз в жизни ругался с организаторами прямо на сцене», — признался комик.

Он добавил, что не мог выступать на должном уровне и очень из-за этого переживал.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Поперечный публично осудил российскую спецоперацию на Украине, после чего перенёс свои выступления за границу. В апреле 2023 года общественное движение «Ветераны России» попросило Генеральную прокуратуру и Следственный комитет признать комика иноагентом и возбудить в его отношении уголовное дело. Авторы обращения предположили, что Поперечный передавал собранные на своих концертах деньги беженцам с Украины в странах Запада. Ему в вину также поставили ведение антироссийской пропаганды и попытки разрушить единство страны.