* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 31 октября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении комика и блогера Данилы Поперечного (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооружённых сил России. Соответствующая карточка 31 октября появилась в судебной картотеке.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Привлекаемое лицо: Поперечный Д. А. Другие участники: Отдел МВД России по Тверскому району г. Москвы. Статья КоАП РФ: ст. 20.3.3, Ч. 1», — указано в карточке.

Если комика признают виновным, то его могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей. Причина составления протокола не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, Поперечный находится в списке иноагентов с 14 июня 2024 года. Согласно судебным документам, комик покинул Россию сразу после того, как началась военная спецоперация на Украине.

Иноагентом его признали из-за политических роликов на личном канале блогера в YouTube, работы на предоставляемой иноагентом площадке, а также получения финансирования из-за рубежа. В частности, по данным Минюста, Поперечный получил 6,4 тыс. долларов от американской организации Fullscreen и $55,8 тыс. — от ирландской Google Ireland Limited. Кроме того, он участвовал в создании и распространении материалов другого иноагента.

Переехавший в США комик в прошлом году признавался, что столкнулся с равнодушием и непрофессионализмом во время выступлений в Соединённых Штатах. По словам комика, из-за проблем с оборудованием и отсутствием технического персонала ему не удавалось работать на должном уровне.